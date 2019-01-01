Энциклопедии
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100 великих катастроф
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Автор: Ионина Надежда
Раздел: Энциклопедии
Год: 2006
Страниц: 181
Рейтинг: 22 (4.40)
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100 великих гениев
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Автор: Баландин Рудольф Константинович
Раздел: Энциклопедии
Год: 2006
Страниц: 223
Рейтинг: 20 (5.00)
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100 великих историй любви
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Автор: Сардарян Анна Романовна
Раздел: Энциклопедии
Год: 2005
Страниц: 184
Рейтинг: 19 (4.75)
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100 великих военных тайн
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Автор: Курушин Михаил Юрьевич
Раздел: Энциклопедии
Год: 2007
Страниц: 288
Рейтинг: 15 (5.00)
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100 великих замков
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Автор: Ионина Надежда
Раздел: Энциклопедии
Год: 2007
Страниц: 230
Рейтинг: 13 (4.33)
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Краткая история почти всего на свете
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Автор: Брайсон Билл
Раздел: Энциклопедии
Год: 2007
Страниц: 224
Рейтинг: 12 (4.00)
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100 великих актеров
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Автор: Мусский Игорь Анатольевич
Раздел: Энциклопедии
Год: 2002
Страниц: 356
Рейтинг: 10 (5.00)
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100 великих авиакатастроф
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Автор: Муромов Игорь
Раздел: Энциклопедии
Год: 2004
Страниц: 301
Рейтинг: 10 (5.00)
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100 великих сокровищ
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Автор: Ионина Надежда
Раздел: Энциклопедии
Год: 2006
Страниц: 174
Рейтинг: 10 (5.00)
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100 великих чудес природы
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Автор: Вагнер Бертиль
Раздел: Энциклопедии
Год: 2005
Страниц: 225
Рейтинг: 10 (5.00)
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100 великих предсказаний
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Автор: Славин Станислав Николаевич
Раздел: Энциклопедии
Год: 2009
Страниц: 184
Рейтинг: 10 (5.00)
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100 Великих Чудес Света
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Автор: Ионина Надежда
Раздел: Энциклопедии
Год: 2009
Страниц: 192
Рейтинг: 10 (5.00)
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100 великих аристократов
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Автор: Лубченков Юрий Николаевич
Раздел: Энциклопедии
Год: 2003
Страниц: 337
Рейтинг: 10 (5.00)
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100 великих загадок XX века
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Автор: Непомнящий Николай Николаевич
Раздел: Энциклопедии
Год: 2004
Страниц: 240
Рейтинг: 9 (4.50)
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100 великих богов
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Автор: Баландин Рудольф Константинович
Раздел: Энциклопедии
Год: 2007
Страниц: 177
Рейтинг: 8 (4.00)
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100 великих чудес техники
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Автор: Мусский Сергей Анатольевич
Раздел: Энциклопедии
Год: 2001
Страниц: 239
Рейтинг: 5 (5.00)
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100 великих писателей
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Автор: Иванов Геннадий
Раздел: Энциклопедии
Год: 2004
Страниц: 267
Рейтинг: 5 (5.00)
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100 великих футболистов
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Автор: Малов Владимир Игоревич
Раздел: Энциклопедии
Год: 2006
Страниц: 194
Рейтинг: 5 (5.00)
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100 великих научных открытий
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Автор: Самин Д. К.
Раздел: Энциклопедии
Год: 2002
Страниц: 241
Рейтинг: 5 (5.00)
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100 Великих мифов и легенд
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Автор: Муравьёва Татьяна
Раздел: Энциклопедии
Год: 2008
Страниц: 256
Рейтинг: 5 (5.00)